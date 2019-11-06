В Воронеже в канализации нашли орден Отечественной войны

СЕГОДНЯ 15:55 2019-11-06T15:56:50+03:00

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Сотрудники водоканала занимались промывкой сетей на улице Волгодонской. Внимание рабочих привлек предмет, который лежал на дне канализационного колодца. Подняли - и обомлели. Орден Отечественной войны! На оборотной стороне - клеймо монетного двора и уникальный номер. Иными словами, это не сувенир, а реальная награда.

На место приехал руководитель поискового объединения "Дон" Михаил Сегодин.

- Орден вручался как юбилейная награда к 40-летию Великой Победы. Его обладателем не мог стать случайный человек. Он принадлежал тому, кто лично прошел сквозь ужасы войны, - рассказал Сегодин. - Обратившись в архивы, мы попробуем установить личность награжденного.

Начальник Левобережного участка по канализации "РВК-Воронеж" Евгений Назаров высказал предположение, что орден мог быть утерян:

- Возможно, обладатель награды проживает поблизости. Нам очень хочется, чтобы орден вернулся к герою.

ИСТОЧНИК KP.RU