2019-11-06T15:29:59+03:00
Происшествия

Осужденный на подметание улиц житель Воронежской области пытался откупиться 20 тысячами

Он предложил взятку сотруднику УФСИН
Ярослав ИВАНОВ
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Осужденный житель Воронежской области добавил себе новый срок.

За нарушение ПДД Россошанский суд запретил два года управлять транспортными средствами и отправил мужчину на обязательные работы: он должен был 200 часов убирать мусор на улицах Ольховатки. Только осужденный решил не работать, а договориться с инспектором, который должен был контролировать исполнение наказания, чтобы тот просто подписал бумаги - без фактического исполнения работ. За это мужчина предложил инспектору 20 тысяч рублей.

- Сотрудник УФСИН отказался, но нарушитель через несколько дней пришел к нему в служебный кабинет и положил 10 тысяч рублей ему на стол, пообещав оставшуюся сумму передать позднее, - сообщили региональном следственном управлении СК России. – После сообщения инспектора в органы, взяткодателя задержали и завели на него новое уголовное дело, его уже передали в суд..

ИСТОЧНИК KP.RU

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