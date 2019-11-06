2019-11-06T14:45:02+03:00
Звезды

Воронежцев приглашают на читку новой пьесы известного драматурга

Горожан познакомят с сочинением Дмитрия Данилова
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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9 ноября воронежцев приглашают на читку новой пьесы Дмитрия Данилова «Что вы делали вчера вечером?». Она об алгоритмах, шаблонах современной жизни в России.

Дмитрий Данилов в 2018 году получил "Золотую маску" в номинации «Лучшая работа драматурга» за пьесу «Человек из Подольска». Читка этой пьесы проходила в рамках лаборатории "СИТО" в драмтеатре.

Над эскизом «Что вы делали вчера вечером?» в качестве режиссера работает актриса «Никитинского театра» Марина Демьяненко. Читать вместе с ней будут Валерий Воронецкий и Ян Посадский. Музыкальное сопровождение Елены Алышевой.

Читка пройдет 9 ноября в мастерской «Дай пять» (ул. Пятницкого 52, квартира 5). Начало в 20.00. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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