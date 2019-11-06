В Воронежской области чиновница продала служебную машину, а деньги взяла себе

СЕГОДНЯ 13:33 2019-11-06T13:33:37+03:00

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64-летняя жительница Борисоглебска занимала пост в местном отделении ФГБУ «Россельхозцентр». Женщина ведала хозяйством. Не давала ей покоя машина ГАЗ-3102, стоившая 235 тысяч рублей. Автомобиль находился на балансе этой госструктуры. Но чиновница, видимо, рассуждала по принципу: «Все вокруг колхозное, все вокруг мое». В конце октября 2018 года она продала машину на металлолом, а деньги присвоила. Нехитрую махинацию раскрыли.

5 ноября Борисоглебский городской суд вынес чиновнице приговор. Ее дали два года условно.

ИСТОЧНИК KP.RU