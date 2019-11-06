Воронежцам покажут короткометражки о блокаде Ленинграда

СЕГОДНЯ 13:16 2019-11-06T13:16:22+03:00

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9 ноября в Воронеже пройдет Всероссийский показ короткометражных фильмов молодежного кинофестиваля «Перерыв на кино», посвященного 78-летию начала блокады Ленинграда.

- Получасовая программа включает в себя картины, посвященные подвигу ленинградцев и защитников города в годы Великой Отечественной войны, снятые молодыми людьми - потомками тех, кто воевал и победил, - отметили организаторы. - Показ пройдет в рамках волонтерского проекта «Культурный воронежец 2019».

Вступительное слово перед сеансом скажет кинокритик Елена Корчагина.

Показ пройдет в 15.00 в малом зале книжного клуба «Петровский» (ул. 20-летия ВЛКСМ, 54а).

ИСТОЧНИК KP.RU