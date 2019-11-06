2019-11-06T12:55:53+03:00
Происшествия

В Воронеже воспитательница детсада торговала героином на глазах у ребятишек

Ей грозит до восьми лет тюрьмы
Артем ИЛЬИН
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Женщина заказывала героин по Интернету и в конце концов попалась с поличным.Женщина заказывала героин по Интернету и в конце концов попалась с поличным.Фото: из архива «КП»
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Дошло до суда уголовное дело 34-летней жительницы Воронежа. Ее обвиняют по части 1 статьи 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств». Об этом сообщили в городской прокуратуре.

По версии следствия, в мае 2019 года женщина решила подзаработать на продаже героина. Она заказывала наркотики в Интернете, после их получения фасовала смертоносное зелье по пакетикам. Продавала героин прямо возле своей квартиры, не стесняясь того, что за этим процессом наблюдали дети.

Во время очередной сделки женщину поймали с поличным полицейские. Стражи порядки вскоре выяснили, что торговавшая героином дамочка была воспитательницей одного из воронежских детсадов. Страшно подумать, чему она могла ребятишек научить.

Дело плохой воспитательницы будет рассматривать Железнодорожный районный суд. Ей грозит до восьми лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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