2019-11-06T13:34:37+03:00
Происшествия

В Воронежской области мужчина может сесть в тюрьму из-за того, что боялся любовницу

Он опасался сказать сожительнице, что дал покататься на машине приятелю и заявил в полицию, что авто угнали
Юрий КОЗЛОВ
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Суду предстоит принять решение по делу, смахивающему на анекдот.Суду предстоит принять решение по делу, смахивающему на анекдот.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
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Не позавидуешь устройству личной жизни 37-летнего жителя Поворинского района. В октябре 2019 года он выпивал в компании приятелей. Один из друзей попросил на денек покататься на «Киа-Спектре». Мужчина, щедрый после выпитого, согласился. А когда немного протрезвел, схватился за голову: «Что ж я своей подруге скажу? Она ж меня прибьет». В итоге он заявил сожительнице, что машину угнали. И даже написал заявление в полицию.

- Правда, конечно, вскоре выплыла наружу. Мужчина после этого заявил полицейским, что скандал с подругой его пугал больше, чем уголовное дело, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.

В итоге мужчина добился того, что его будут судить по ч. 1 ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос о совершении преступления». От пугающей его дамочки он может укрыться в тюрьме на два года – если приговор будет по максимуму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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