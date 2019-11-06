В Воронеже за антисанитарию закрыли пиццерию
В Воронеже суд закрыл на 20 дней пиццерию «Мафия» на ул.Хользунова, 60а.
Поводом послужили результаты проверки заведения сотрудниками Роспотребнадзора по Воронежской области. Санитарные врачи обнаружили в учреждении общественного питания множество нарушений - условий хранения сырья, реализации готовой продукции, обработки разделочного инвентаря и посуды, соблюдения поточности технологических процессов, правил личной гигиены работников.
Специалисты пришли к выводу, что выявленные нарушения санэпиднорм могут явиться причиной возникновения пищевых отравлений и кишечных инфекционных заболеваний посетителей пиццерии.
ИСТОЧНИК KP.RU