В Воронеже после аварии дали воду жителям Левого берега

СЕГОДНЯ 10:20 2019-11-06T10:21:19+03:00

Работы затянулись до вечера из-за того, что трубу пришлось полностью менять

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В Воронеже устранили аварию на водоводе на Левом берегу, которая случилась утром 5 ноября на Циолковского, 155. Из-за прорвавшейся стальной трубы диаметром 530 миллиметров без воды остались жители домов на улицах Циолковского и Туполева, а также школа № 69, детсад № 88 и детский соцприют.

Воду дали около половины девятого, работы затянулись из-за характера повреждений водовода.

- Оказалось, что труба снизу полностью поражена коррозией. В итоге ее пришлось не латать, а полностью заменить поврежденный участок длиной 4 метра. - сообщили в «РВК-Воронеж».

ИСТОЧНИК KP.RU