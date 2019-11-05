«Воронежская горэлектросеть» перешла дочерней структуре «Россетей»

СЕГОДНЯ 19:03 2019-11-05T19:28:24+03:00

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Сегодня, 5 ноября, были подведены итоги конкурса по определению покупателя акций АО «Воронежская горэлектростеть». На конкурс было подано две заявки. Одна - от московского АО СП «Энергосвязьстрой», другая - от тамбовского АО «Санаторий «Энергетик» (дочерняя организация ПАО «МРСК Центра»). Последнее юрлицо и признали победителем. Стоимость акций по итогам процедуры составила более полутора миллиардов рублей.

- Муниципалитет за последние годы предпринял огромные усилия, чтобы избавить бюджет от уничтожающих его долгов, связанных с коммунальной инфраструктурой, - рассказывают в мэрии Воронежа. - Из процедуры банкротства выведен «Водоканал», что позволило передать имущественный комплекс в концессию и привлечь миллиарды частных вложений, сейчас реализуется уже вторая инвест-программа. Благодаря важному решению о передаче в концессию теплоэнергетического хозяйства «Воронежской теплосети» город уже сегодня получил 450 миллионов инвестиций. Такого объема ремонта теплосетей и ЦТП в один год Воронеж не видел. И такие вложения станут ежегодными. Это позволит значительно повысить качество услуг горячего водоснабжения и отопления для потребителей – горожан.

Продажа акций «Воронежской горэлектросети» стала следующим этапом оздоровления муниципальной экономики и модернизации инженерной инфраструктуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU