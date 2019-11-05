В Воронеже вокруг перекрытого виадука образовались 9-балльные пробки

СЕГОДНЯ 18:41 2019-11-05T18:44:32+03:00

Забиты все артерии, по которым можно обогнуть путепровод

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Заторы внушительных масштабов образовались в Воронеже вечером 5 ноября. По данным сервиса "Яндекс.Пробки" на 18.30, движение практически остановилось на улицах Машиностроителей и Космонавтов, на Донбасской и Пеше-Стрелецкой. В обе стороны намертво стоит Плехановская.

Ситуацию отчасти спровоцировали и дождливая погода, и ряд мелких ДТП. И все-таки при взгляде на карту становится очевидно: забиты как раз те улицы. по которым можно объехать закрытый виадук на 9 Января.

Ранее представитель мэрии высказал мнение, что пробки из-за дорожных работ продлятся неделю-две. Позже люди выберут оптимальные маршруты объезда. Совсем скоро мы узнаем, сбудется ли этот прогноз.

Сегодня в мэрии рассказали, как продвинулись работы по реконструкции. О подробных маршрутах объезда читайте в материале «КП». Фоторепортаж с перекрытия - по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU