2019-11-05T17:27:00+03:00
Общество

Необычный проект, посвященный борьбе с онкологией, презентовали в Воронеже

В областном центре проходит фотовыставка, главными героями которой стали жители региона, сумевшие справиться с онкодиагнозом и полностью восстановиться после болезни
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Мероприятие, организованное в рамках национального проекта «Здравоохранение» департаментом здравоохранения и региональным Союзом фотохудожников при поддержке депутатов Воронежской областной Думы называется «Мы победили рак»!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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