СЕГОДНЯ 17:26 2019-11-05T17:27:00+03:00

Необычный проект, посвященный борьбе с онкологией, презентовали в Воронеже

В областном центре проходит фотовыставка, главными героями которой стали жители региона, сумевшие справиться с онкодиагнозом и полностью восстановиться после болезни