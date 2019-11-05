2019-11-05T17:22:06+03:00
Общество

На закрытом воронежском виадуке начали снимать пешеходное ограждение

Также убирают столбы освещения
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Фото пресс-службы городской администрации.Фото пресс-службы городской администрации.
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В мэрии Воронежа рассказали, как продвигается работа по реконструкции перекрытого путепровода на 9 Января. 5 ноября продолжался демонтаж столбов освещения и перил на лестницах. Началась разборка пешеходного ограждения. Вывозится грунт, которым были заполнены трамвайные пути.

Добавим, что в первую неделю демонтировали трамвайные пути и подвесы контактной сети, убрали асфальт и бортовой камень.

Фото пресс-службы городской администрации.

Фото пресс-службы городской администрации.

Чуть раньше представитель мэрии пообещал, что мощные заторы из-за перекрытия продлятся одну-две недели. О подробных маршрутах объезда читайте в материале «КП». Фоторепортаж с перекрытия - по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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