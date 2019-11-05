4 тысячи сотрудников Воронежского механического завода перевели в КБХА

СЕГОДНЯ 15:58 2019-11-05T15:58:10+03:00

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Около четырех тысяч сотрудников Воронежского механического завода (ВМЗ) переведены на соответствующие должности в Конструкторском бюро химавтоматики (АО "КБХА"). С 1 ноября коллективы начали работу в рамках единой организационной структуры.

Осталось небольшое число работников ВМЗ, которые находятся либо в декретных отпусках, либо на длительном лечении. Все они также будут переведены. Как рассказал директор ВМЗ Сергей Ковалев, в процессе объединения двух коллективов не возникло трудовых конфликтов.

Ранее мы рассказывали, что ВМЗ и КБХА войдут в единую структуру - Воронежский центр ракетного двигателестроения. Реорганизация завершится к концу этого года. До 2027-го планируется создание новых производственных мощностей, реконструкция испытательной базы и разработка цифровых систем, необходимых для работы.

ИСТОЧНИК KP.RU