В Воронеже двое мужчин устроили драку у кафе
В Воронеже двое мужчин устроили драку возле кафе на улице Солнечной. Одного из них госпитализировали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону во вторник, 5 ноября.
В полицию обратились медики. Они рассказали, что в больницу доставили 44-летнего мужчину с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и линейным переломом свода черепа.
Правоохранители выяснили, что 30 октября возле кафе на улице Солнечной у двух горожан завязался конфликт из-за личной неприязни. Тогда 25-летний воронежец ударил незнакомца в голову. От этого мужчина потерял равновесие и упал, ударившись об асфальт.
Младшего драчуна задержали. По данному фактувозбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
ИСТОЧНИК KP.RU