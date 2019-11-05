В Воронеже двое мужчин устроили драку у кафе

СЕГОДНЯ 15:32 2019-11-05T15:32:55+03:00

После происшествия один из участников попал в больницу с серьезными травмами головы

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В Воронеже двое мужчин устроили драку возле кафе на улице Солнечной. Одного из них госпитализировали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону во вторник, 5 ноября.

В полицию обратились медики. Они рассказали, что в больницу доставили 44-летнего мужчину с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и линейным переломом свода черепа.

Правоохранители выяснили, что 30 октября возле кафе на улице Солнечной у двух горожан завязался конфликт из-за личной неприязни. Тогда 25-летний воронежец ударил незнакомца в голову. От этого мужчина потерял равновесие и упал, ударившись об асфальт.

Младшего драчуна задержали. По данному фактувозбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU