В Воронежской области возбудили уголовное дело после убийства отца и сына

СЕГОДНЯ 14:31 2019-11-05T14:31:20+03:00

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В Новохоперске после пожара спасатели нашли тела 83-летнего мужчины и его 47-летнего сына. Но экспертиза показала, что смерть их наступила не из-за огня и дыма. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Воронежской области во вторник, 5 ноября.

Согласно предварительным выводам судебно-медицинского эксперта, причиной смерти пенсионера стала тупая травма груди, а смерть его сына наступила в результате черепно-мозговой травмы. После этого следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Теперь преступников ищут. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU