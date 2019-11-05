В Воронеже раскроют секреты лидерства и мотивации сотрудников

СЕГОДНЯ 13:37 2019-11-05T13:37:38+03:00

Вы сможете обсудить с коллегами и экспертами последние изменения в сфере управления персоналом

Изменить размер текста: A A

12 ноября в Воронеже пройдет конференция HeadHunter «HR PRO 2019» - это ключевое событие для HR-сообщества региона. Сфера управления персоналом развивается стремительно. На мероприятии вы сможете узнать о том, как меняются подходы, появляются новые инструменты, трансформируются функции HR-специалистов.

Эксперты в сфере HR поделятся новыми подходами к формированию бренда работодателя, лучшими практиками подбора персонала, способами мотивации сотрудников и секретами лидерства. Вы сможете задать вопросы, обсудить с коллегами актуальные задачи и наладить полезные деловые контакты.

Например, Ксения Зенина, руководитель проекта HRspace, расскажет у кого больше шансов заменить штатных рекрутеров: у ботов или фрилансеров. А Ирина Моделкина, консультант Бренд-центра HeadHunter раскроет секреты работы с молодежной аудиторией.

Конференция состоится в отеле Voronezh Marriott (пр. Революции, д. 38) с 10.00 до 17.30. Мероприятия бесплатное. Однако необходима предварительная регистрация до 12:00 11 ноября. Узнать подробную программу и пройти регистрацию можно на официальном сайте мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU