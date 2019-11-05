В Воронеже синоптики рассказали, сколько продлится тепло

СЕГОДНЯ 13:10 2019-11-05T13:15:24+03:00

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Воронежские синоптики дали прогноз на период до середины ноября. В начале недели уже существенно потеплело. Оказалось, это не просто эпизод. Тепло (относительное, конечно), пришло в столицу Черноземья всерьез и надолго.

- Сейчас через нашу область проходит цепочка циклонов с запада, - рассказал руководитель Воронежского гидрометцентра Александр Сушков. – Мы находимся в их теплом секторе. В итоге в середине недели днем будет для ноября очень тепло – до 14 градусов, и только к выходным немного похолодает – до +9…+10. С одной стороны, даже ночью температура не будет опускаться ниже нуля, с другой – высока вероятность дождей. Такая погода, по предварительным прикидкам, продлится по крайней мере до середины ноября.

В среду, 6 ноября, днем синоптики обещают +14 градусов при облачной погоде. В ночь на четверг, 7 ноября, подует западный ветер, будет пасмурно, но не очень холодно - +8. Днем, как и сутки назад, обещают +14 при отсутствии солнца.

Ночью в пятницу, 8 ноября, метеорологи прогнозируют смену ветра на юго-восточный. Погода, однако, существенно не изменится: снова +8 и дождь. А вот днем подует уже северо-восточный ветер и будет +10 градусов. Дождь не прекратится. Он будет лить и целые сутки в субботу, 9 ноября. Ночью при этом будет +6, днем - +9.

ИСТОЧНИК KP.RU