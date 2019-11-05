Василий Авдеев сохранил пост главы Аннинского района Воронежской области

СЕГОДНЯ 13:07 2019-11-05T13:07:02+03:00

Он будет занимать эту должность уже в седьмой раз

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Василия Авдеева в очередной раз избрали главой Аннинского района. Об этом стало известно из аккаунта правительства Воронежской области в соцсети. За 67-летнего Авдеева проголосовали все депутаты районного совета. Он будет занимать должность главы района уже в седьмой раз.

Василий Авдеев родился в 1952 году в селе Ярки Новохоперского района. В 1974 году окончил Воронежский сельскохозяйственный институт. Работал главным агрономом, председателем колхоза, далее - вторым секретарем Аннинского райкома КПСС. В 1985 избран председателем исполкома Аннинского райсовета народных депутатов. В 1991 году назначен главой администрации района. С 1995 по 2014 год пять раз избирался на ту же должность.

ИСТОЧНИК KP.RU