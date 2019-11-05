Десять новых судей назначил Путин в Воронежской области
Президент Владимир Путин назначил на шестилетний срок десять судей в Воронежской области. Соответствующий указ опубликовали на официальном портале правовой информации в понедельник, 4 ноября.
Так, заместителем председателя Ленинского районного суда Воронежа стал Михаил Шатских. В Левобережном райсуде должности получили Евгения Ласкавая и Галина Удоденко.
Изменения коснулись и районов области. В Аннинском районном суде начнет работу Светлана Кругова, в Лискинском – Любовь Ладыкина и Марина Спицына, а в Новоусманском - Ирина Беляева.
Судьей Воронежского гарнизонного военного суда назначили Сергея Онищенко, А состав девятнадцатого арбитражного апелляционного суда пополнила Наталья Песнина. Судьей Арбитражного суда Воронежской области стала Надежда Лунина.
ИСТОЧНИК KP.RU