2019-11-05T11:43:35+03:00
Общество

Десять новых судей назначил Путин в Воронежской области

Срок их полномочий - шесть лет
Юлия ДИДЕНКО
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Изменения коснулись не только города, но и районов области.Изменения коснулись не только города, но и районов области.Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Президент Владимир Путин назначил на шестилетний срок десять судей в Воронежской области. Соответствующий указ опубликовали на официальном портале правовой информации в понедельник, 4 ноября.

Так, заместителем председателя Ленинского районного суда Воронежа стал Михаил Шатских. В Левобережном райсуде должности получили Евгения Ласкавая и Галина Удоденко.

Изменения коснулись и районов области. В Аннинском районном суде начнет работу Светлана Кругова, в Лискинском – Любовь Ладыкина и Марина Спицына, а в Новоусманском - Ирина Беляева.

Судьей Воронежского гарнизонного военного суда назначили Сергея Онищенко, А состав девятнадцатого арбитражного апелляционного суда пополнила Наталья Песнина. Судьей Арбитражного суда Воронежской области стала Надежда Лунина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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