2019-11-05T10:18:24+03:00
Происшествия

В Воронежской области ВАЗ насмерть сбил велосипедиста

Авария случилась в Калачеевском районе
Юлия ДИДЕНКО
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В Калачеевском районе водитель ВАЗа насмерть сбил велосипедиста. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области во вторник, 5 ноября.

Авария случилась накануне, 4 ноября, на 3 километре автодороги «Калач - Старая Криуша» - п. ц. отд. свх. «Черноземный». По предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21120», сбил 60-летнего мужчину на велосипеде, который ехал по проезжей части в попутном направлении.

В результате ДТП местный житель от полученных телесных повреждений скончался на месте. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Всего за сутки в Воронежской области зарегистрировано 92 ДТП, из них в областном центре – 70, на федеральных трассах – 3, в районах области – 19. В 4 ДТП телесные повреждения различной степени тяжести получили 4 человека и 2 погибло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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