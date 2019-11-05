В Воронежской области ВАЗ насмерть сбил велосипедиста
В Калачеевском районе водитель ВАЗа насмерть сбил велосипедиста. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области во вторник, 5 ноября.
Авария случилась накануне, 4 ноября, на 3 километре автодороги «Калач - Старая Криуша» - п. ц. отд. свх. «Черноземный». По предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21120», сбил 60-летнего мужчину на велосипеде, который ехал по проезжей части в попутном направлении.
В результате ДТП местный житель от полученных телесных повреждений скончался на месте. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
Всего за сутки в Воронежской области зарегистрировано 92 ДТП, из них в областном центре – 70, на федеральных трассах – 3, в районах области – 19. В 4 ДТП телесные повреждения различной степени тяжести получили 4 человека и 2 погибло.
ИСТОЧНИК KP.RU