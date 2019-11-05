2019-11-05T09:30:15+03:00
Общество

Улыбающийся сельский дом напугал жителей Воронежской области

Полуразрушенное здание находится в селе Шестаково
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот соцсети.Фото: скриншот соцсети.
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В селе Шестаково Воронежской области сфотографировали жутковатый полуразрушенный дом. Постройка встречает проходящих мимо людей широкой улыбкой в прямом смысле. Из-за выбитых на втором этаже окон и дырки в виде рта на первом создается эффект смайла. Фотографию здания опубликовали в популярной группе в соцсети.

В селе проживает почти две тысячи жителей, но именно этот дом одиноко стоит среди деревьев и, возможно, находится где-то на окраине. Его снимок вызвал неоднозначную реакцию у пользователей. Кто-то сравнил его с печкой из сказки «Гуси-лебеди», а кому-то мордашка напомнила приведение с мотором из Карлсона.

- В этом месте надо фильмы ужасов снимать, Кингу покажите, пусть пишет сценарий, - прокомментировал фото воронежец.

А у вас какие идеи по поводу этого дома?

ИСТОЧНИК KP.RU

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