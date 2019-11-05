2019-11-05T08:33:33+03:00
Woman

Александр Васильев пригласил дам прислать фото на конкурс «Лучший стручок Воронежа»

Мэтр моды приезжал с лекцией
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Александр Васильев в Воронеже.Александр Васильев в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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700 поклонниц собрал 4 ноября в ВКЗ мэтр моды Александр Васильев. В своей фирменной ироничной манере маэстро поделился с воронежскими дамами «Тайнами модных домов». Секреты Шанель, Диора, Сен Лорана, Версаче – многое из жизни ушедших кутюрье за вечер успел приоткрыть историк моды для своих почитательниц. Вы знали, что за знаменитую фразу "Я надеваю в постель только несколько капель Chanel №5" Мэрилин Монро заплатили миллион?

Комментируя фирменную позу диоровских манекенщиц под названием «стручок» (бедра и плечи вперед, спина дугой), Сан Саныч призвал всех вечером потренироваться перед зеркалом и прислать ему снимки, чтобы устроить конкурс «Лучший «стручок» Воронежа». Под шутки маэстро три часа лекции пролетели незаметно.

Перед лекцией Александр Васильев пообщался с «Комсомолкой»: о трендах будущего, хейтерах и о том, покупать или не покупать подделки, - совсем скоро на нашем сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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