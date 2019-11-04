В Воронеже выступит Вера Брежнева

4 Нояб. 21:26 2019-11-04T21:26:02+03:00

Изменить размер текста: A A

24 ноября в столицу Черноземья приедет Вера Брежнева. Это будет первый сольный концерт звезды в Воронеже. Известность Брежневой принесло участие в группе «ВИА Гра», троица Грановская-Седокова-Брежнева гастролировала в Воронеже. А теперь знойная блондинка приедет в наш город с сольным проектом.

Брежнева представит поклонникам программу, собранную из хитов с альбома «Любовь спасет мир» и Ververa - «Любовь спасет мир», «Реальная жизнь», «Доброе утро», «Хороший день», «Мамочка», «Ты мой человек», «Любите друг друга» и друих.

Концерт пройдет в Event-Hall 24 ноября, начало в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU