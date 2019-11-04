В Воронеже открылась выставка «Малиновый звон России»
В музее-диораме показывают картины художника Баранова
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В музее-диораме открылась выставка «Малиновый звон России». Экспозицию приурочили к 90-летию члена народного клуба «Весна» художника В.М Баранова и 65-летию его творческой деятельности. Проект представил 140 работ мастера - пейзажи русской природы, Воронежского края, этюды, раскрывающие уникальную красоту Крыма, Кавказа и озера Байкал, а также полотна, связанные с творчеством великого русского поэта Александра Пушкина.
Выставка продлится до 30 ноября.
ИСТОЧНИК KP.RU