2019-11-04T17:04:37+03:00
Происшествия

Житель Воронежской области угнал машину друга, чтобы доехать домой

Мужчина выпил и решил не идти пешком, когда на глаза попалась машина
Ярослав ИВАНОВ
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32-летний житель Хохольского района на днях лишился своего авто: «Шевроле Лачетти», припаркованная возле дачи в селе Ивановка, бесследно исчезла.

Очевидцы рассказали оперативникам, что видели разыскиваемый автомобиль на одной из улиц.

- Машину нашли припаркованной у дома, где проживает 32-летний приятель владельца авто. Задержанный признался, что выпивал вместе с ним на даче. А когда собрался домой и увидел, что на улице плохая погода, решил воспользоваться машиной хозяина, поэтому вытащил у него из куртки ключи. Проехав около двух километров до своего дома, мужчина припарковал «Шевроле» и беззаботно лег спать. Теперь ему грозит срок за угон, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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