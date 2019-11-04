В Воронеже нашли пропавшего три недели назад парня

СЕГОДНЯ 15:28 2019-11-04T15:32:06+03:00

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3 ноября волонтеры поискового отряда «Черноземье» сообщили, что полицейские нашли 23-летнего Алихана И. Парень числился пропавшим без вести три недели, он исчез 14 октября. Молодого человека обнаружили на проспекте Патриотов. Он жив, что случилось с парнем, волонтеры не сообщают.

Напомним, сейчас в городе продолжают поиск 18-летнего Дениса Маркушева – доставщик еды ушел из дома 19 октября и до сегодняшнего дня о нем ничего неизвестно. Молодого человека ищут правоохранители и волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU