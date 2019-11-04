Ландшафтный пожар под Воронежем тушили 5 часов

СЕГОДНЯ 14:01 2019-11-04T14:01:34+03:00

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Огненное зарево напугало вечером 3 ноября жителей Отрадного. Очевидцы делились зловещими снимками в соцсетях. Местные жители сообщили, что горят поля между Бабяково и Усманкой, боялись, что огонь подберется вплотную к домам. Пожар тушили около пяти часов.

- Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 18.30. Огонь ликвидировали около полуночи. На месте работали семь пожарных отделений. Горела трава на поле, угрозы населению не было, - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области. – Специалисты уточняют причина возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU