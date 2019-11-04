Под Воронежем один фермер украл у другого стадо овец

СЕГОДНЯ 13:17 2019-11-04T13:17:54+03:00

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В Аннинском районе 56-летний фермер лишился стада овец. 28 животных вышли из загона, бродили в окрестностях села Никольское, и добродились.

Очевидцы рассказали полицейским, что овечек грузили в «Газель». Автомобиль нашли, водитель рассказал, что просто выполнил просьбу приятеля из Поворинского района, тот является фермером, и по телефону попросил перевезти якобы купленных для хозяйства животных.

- 58-летнего "покупателя" задержали, и он признался, что проезжая вечером по селу Никольское на ВАЗ-2107, сбил овцу. А выйдя из машины, увидел других животных, которые паслись поблизости. И тогда решил их присвоить: отогнал стадо до ближайшего дома и позвонил своему приятелю, чтобы приезжал за животными, которых впоследствии перепродал, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области. - За кражу ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU