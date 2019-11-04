Жителя Воронежской области оштрафовали за публикацию в соцсети экстремистской песни
Таловский суд признал жителя Воронежской области виновным в распространении экстремистских материалов. Парень разместил на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте» песню, правоохранители посчитали, что в аудиозаписи содержится «выражение неприязни к различным группам людей по признаку отношения к расе». Страница в соцсети является открытой, прочитать, что публикует ее владелец, может любой, поэтому суд посчитал, что молодой человек допустил «массовое распространение экстремистских материалов».
В итоге жителя Воронежской области оштрафовали на 1 000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU