Жителя Воронежской области оштрафовали за публикацию в соцсети экстремистской песни

СЕГОДНЯ 12:33 2019-11-04T12:33:23+03:00

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Таловский суд признал жителя Воронежской области виновным в распространении экстремистских материалов. Парень разместил на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте» песню, правоохранители посчитали, что в аудиозаписи содержится «выражение неприязни к различным группам людей по признаку отношения к расе». Страница в соцсети является открытой, прочитать, что публикует ее владелец, может любой, поэтому суд посчитал, что молодой человек допустил «массовое распространение экстремистских материалов».

В итоге жителя Воронежской области оштрафовали на 1 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU