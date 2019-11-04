В Воронеже Noize MC с женой сходил к памятнику Мандельштаму

СЕГОДНЯ 11:15 2019-11-04T11:46:46+03:00

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Моя музыка всегда со мной! - Noize MC собрал 1 ноября в воронежском Event-Hall около 1500 поклонников.

Пока зрители ждали в фойе, когда на сцене закончится саунд-чек, и нетерпеливо скандировали Noize MC-Noize MC-Noize MC, из-за зала им в такт отвечал ударник, а потом и другие инструменты. Иван Алексеев в этот раз приехал в Воронеж не просто с группой, он привез целый оркестр!

- Для меня этот концерт особенный. И не только потому, что он первый в туре. Когда-то 20 лет назад я начинал играть в оркестре Евгения Алешникова на гитаре и первые мои гастроли начались с Воронежа! А теперь я привез его с оркестром в Воронеж - сказал в начале концерта Иван Алексеев.

Под оркестр Noize MC сыграл свои треки "Вселенная бесконечна", "Иордан", "Сгораю", "Антенны", "Ругань из-за стены", "Выдыхай", "На Марсе классно".

- Именно с "На Марсе классно" начался наш проект с оркестром. Когда Евгений Алексеевич прислал мне диктофонную запись этой песни оркестром, я сам не ожидал, что это так классно!

"С оркестром классно!" - эту фразу подхватили зрители и скандировали чуть ли не после каждой песни, аплодируя музыкантам.

Потом Нойз исполнил целый блок композиций с цитатами известных поэтов, начав с "В темноте"..

- Я на гастролях по городам люблю прогуляться по улицам. И сегодня 40 минут гулял с женой по центру Воронежа. Очень хотел посмотреть памятник Мандельштаму, - признался Иван Алексеев. - Пришел, а там - ремонтные работы. Заглянул через ограждение - стоит Осип Эмильевич.

Тут Noize MC вспомнил свою композицию "Сохрани мою речь", в которой использованы цитаты из стихов Мандельштама. После нее Иван Алексеев исполнил премьеру - «Почитай старших», посвященную великим литераторам, в тексте немало цитат и отсылок к стихам и биографиям русских поэтов. Вышедший 1 ноября клип на эту песню уже собрал более миллиона просмотров на YouTube.

Первое отделение завершилось хитами "Жадина" и "Я все исправлю". А пока Иван Алексеев переодевался из смокинга в более привычную для рэпера одежду, оркестр сбацал Smells like teen "Нирваны", солировал балалаечник. Зрители устроили музыкантам овацию, встали даже те, кто сидел в креслах!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/741786" frameborder="0"></iframe> Noize MC в Воронеже.Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Во втором отделении Noize MC "заменил" собой оркестр, сыграв на "несуществующих домрах и балалайках". Музыкант исполнил Yes Future!, «Гой еси», "Лето в столице", "Голос и струны" из хип-хоперы "Орфей и Эвридика"... Поклонники зажигали не только на танцполе (где регулярно слэмились ребята), но и зрители с сидячими билетами не могли усидеть в креслах.

- Нойз лучший! - сошлись во мнении фанаты.

ИСТОЧНИК KP.RU