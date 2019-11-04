2019-11-04T09:03:53+03:00
Звезды

В Воронеже завершился пятый фестиваль "Маршак"

За девять дней юным зрителям показали 57 спектаклей из 17 театров
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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3 ноября в Воронеже спектаклем «Я хочу в школу» Российского академического молодежного театра завершился пятый фестиваль «Маршак». За девять дней юным воронежцам показали 57 спектаклей из 17 театров - Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Екатеринбурга, Воронежа, Ростова-на-Дону, Брюсселя и Иерусалима.

- Мы рады, что фестиваль получился таким разным: вы увидели и мюзиклы, и драматические постановки, после спектаклей проходили обсуждения, встречи с режиссером и актерами, - отметила за закрытии Маршакфеста Первый заместитель руководителя департамента культуры Воронежской области Мария Мазур, поблагодарив всех, кто готовил фестиваль.

- Я рада, что этот фестиваль, такой огромный, есть в Воронеже. В России других таких нет, - призналась куратор программы Маршакфеста Варвара Коровина. – Каникулы заканчиваются, и наверняка большинство из вас в школу возвращаться не хочет. Спектакль, которым завершается наш фестиваль, про таких же детей, которые оказываются в школе, в которую идти не хотят. Я надеюсь, этот спектакль поможет вам пойти в школу более вдохновленными. И вообще весь наш фестиваль создан для этого. Чтобы вы могли посмотреть на ситуации, которые кажутся вам веселыми или, наоборот, драматичными, с другой стороны.

Последним спектаклем, который показали юным зрителям в день рождения Маршака, стала постановка РАМТа «Я хочу в школу» по современной повести Евгении Пастернак и Андрея Жвалевского. Постановка рассказывает историю пяти учеников экспериментальной школы, где учат не по учебникам, а через крутые проекты - экскурсии на Эверест, полеты на воздушном шаре, лаборатории. Но школу закрывают, и ребятам придется приспосабливаться к новым правилам и слушать обычных учителей. В итоге они придумывают себе проект «Выживание в обычной школе».

Последним мероприятием фестиваля стала «церемония награждения», которую провело детское жюри под руководством швейцарского режиссера Корсина Гауденца.

Теперь ждем шестого фестиваля «Маршак».

ИСТОЧНИК KP.RU

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