Третий разгром за четыре матча: на этот раз воронежский «Факел» был раздавлен ФК «Чертаново»

СЕГОДНЯ 19:48 2019-11-03T20:07:47+03:00

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Более-менее равная игра с молодежью из «Чертаново» длилась почти полчаса. А потом хозяева поля в спортивном городке «Лужники», где за матчем наблюдали аж 500 человек, быстро показали, что ловить гостям в этой встрече нечего. На 29 минуте после подачи углового Горшковым Солдатенков дал пас головой Бартасевичу, а тот той же частью тела отправил мяч в ворота «Факела». А уже на 30-й Рудковскому игроки воронежской команды позволили как следует прицелиться – удар в дальний угол стал неразрешимой задачей для вратаря Ермакова – 0:2.

Начало второго тайма стало бенефисом Цыпченко. Сначала игрок «Чертаново» пальнул с линии вратарской – чуть-чуть не попал, на 48 минуте отдал пас Герчикову, тот ахнул под перекладину – доставай Ермаков третий! Потом Цыпченко едва в одиночку не обыграл всю оборону «Факела». Ну а на 58 минуте он классно в падении завершил прострел Сарвели, слегка подправленный Рудковским, – 0:4.

Итог – третий разгром в четырех матчах, проведенных «Факелом» под руководством в прошлом легендарного форварда, но только начинающего тренера Владимира Бесчастных. Разность мячей в этих играх 3:15. «Факел» остался на 18 месте с 15 очками в активе после 21 матча. «Краснодар-2», занимающий 15 место (последнее вне зоны вылета во второй дивизион) набрал 20 очков. Но южане сыграли на один матч меньше – 20. Остаться в ФНЛ по спортивному принципу воронежской команде будет архисложно. Тем более, что пока никаких предпосылок для этого не видно.

На послематчевой пресс-конференции Владимир Бесчастных заявил, что на поле вышел, исключая двух лечащихся футболистов, практически оптимальный состав. Были люди с микротравмами, но они, по мнению в прошлом легендарного форварда, и в таком состоянии все равно лучше здоровых резервистов. Главный тренер «Чертаново» Игорь Осинькин (для сравнения) посетовал, что «Факелу» дали создать полумомент при подаче углового. И это говорит наставник практически молодежной команды, идущей, впрочем, сейчас на четвертом месте, дающим право на стыковые матчи с командой Премьер-лиги. Хороший пример, что могло произойти, если бы в Воронеже не тасовали каждый сезон новых «варягов», а задумались, наконец, о хорошей современной футбольной академии для главной команды города.

В следующем матче «Факелу», похоже, тоже ничего не светит – 9 ноября в Калининграде он встретится с «Балтикой». Мало того, что выезд дальний, так еще и соперник явно на подъеме. «Балтика» еще недавно была в подвале таблицы, а теперь идет уже на шестом месте, хотя до зоны стыковых матчей пока далеко. Игра стартует в 17.00. Ждать очередной разгром или повторится чудо чудное в селе Песчанокопское, где, забив единственный гол с пенальти, «Факел» обыграл «Чайку»? Вопрос, похоже, риторический.

ИСТОЧНИК KP.RU