В Воронежской области заблудившийся пенсионер провел ночь в лесу
Поисковики из отряда «Лиза Алерт - Воронеж» рассказали о том, как искали пропавшего в Борисоглебске 67-летнего Владимира Ильина. Мужчина 26 октября ушел на прогулку и к вечеру не вернулся домой. Родственники обратились в полицию и к поисковикам. Обзвонили больницы и отделения полиции – ничего.
В 11 часов вечера прочесывать город отправились девять добровольцев: проверили старое место жительства, старое место работы, кладбище, пригородный лес. В поисках принимали участие и родственники пропавшего пенсионера.
Но до утра поиски не принесли результатов. На следующий день продолжили распространять ориентировки на пропавшего и прочесывать лес на квадроцикле. Писки шли в подъездах, подвалах, гаражах, опрашивали людей.
А в 13.50 пришло сообщение о том, что похожего человека нашел один из прохожих.
- Оказалось, что житель нашего города Дмитрий видел дедушку в лесу, но не знал, что он пропал, - рассказали участники отряда «Лиза Алерт - Воронеж». - Потом увидел ориентировку, сообщил и вызвал скорую помощь пожилому человеку.
К счастья, серьезная медпомощь пенсионеру не понадобилась.
ИСТОЧНИК KP.RU