В Воронежской области заблудившийся пенсионер провел ночь в лесу

СЕГОДНЯ 15:33 2019-11-03T15:33:18+03:00

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Поисковики из отряда «Лиза Алерт - Воронеж» рассказали о том, как искали пропавшего в Борисоглебске 67-летнего Владимира Ильина. Мужчина 26 октября ушел на прогулку и к вечеру не вернулся домой. Родственники обратились в полицию и к поисковикам. Обзвонили больницы и отделения полиции – ничего.

В 11 часов вечера прочесывать город отправились девять добровольцев: проверили старое место жительства, старое место работы, кладбище, пригородный лес. В поисках принимали участие и родственники пропавшего пенсионера.

Но до утра поиски не принесли результатов. На следующий день продолжили распространять ориентировки на пропавшего и прочесывать лес на квадроцикле. Писки шли в подъездах, подвалах, гаражах, опрашивали людей.

А в 13.50 пришло сообщение о том, что похожего человека нашел один из прохожих.

- Оказалось, что житель нашего города Дмитрий видел дедушку в лесу, но не знал, что он пропал, - рассказали участники отряда «Лиза Алерт - Воронеж». - Потом увидел ориентировку, сообщил и вызвал скорую помощь пожилому человеку.

К счастья, серьезная медпомощь пенсионеру не понадобилась.

ИСТОЧНИК KP.RU