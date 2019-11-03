Воронежский заповедник объявил конкурс елочных игрушек
Воронежский заповедник сообщил о начале конкурса на лучшее елочное украшение ручной работы. Проявить свой талант могут и взрослые, и дети старше трех лет. К участию принимаются новогодние игрушки с изображением обитателей заповедника или рождественских персонажей.
Работы оцениваются в двух номинациях: «Лесные жители» и «Новогодние мотивы». Полные условии участия можно найти на сайте заповедника - www.zapovednik-vrn.ru..
Игрушки принимаются до 2 декабря включительно. Направить конкурсные работы можно по почте или передать лично по адресу: 394080, г. Воронеж, Госзаповедник, Центральная усадьба, отдел экологического просвещения. Также работы можно лично передать в представительство заповедника (понедельник, вторник, четверг) в Воронеже по адресу: г. Воронеж, улица 25-го Октября, дом 45, комната 507, предварительно согласовав визит по телефону 8 (473) 255-42-81. Внимание! Пересылать конкурсные работы по данному адресу почтой не надо!
За дополнительной информацией можно обращаться по телефону 8 (473) 259-45-49 или e-mail: zapovednik-vrnru@yandex.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU