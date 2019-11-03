2019-11-03T14:01:35+03:00
Общество

Воронежский заповедник объявил конкурс елочных игрушек

В акции могут принять участие и дети, и взрослые
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта Воронежского заповедникафото с сайта Воронежского заповедника
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Воронежский заповедник сообщил о начале конкурса на лучшее елочное украшение ручной работы. Проявить свой талант могут и взрослые, и дети старше трех лет. К участию принимаются новогодние игрушки с изображением обитателей заповедника или рождественских персонажей.

Работы оцениваются в двух номинациях: «Лесные жители» и «Новогодние мотивы». Полные условии участия можно найти на сайте заповедника - www.zapovednik-vrn.ru..

Игрушки принимаются до 2 декабря включительно. Направить конкурсные работы можно по почте или передать лично по адресу: 394080, г. Воронеж, Госзаповедник, Центральная усадьба, отдел экологического просвещения. Также работы можно лично передать в представительство заповедника (понедельник, вторник, четверг) в Воронеже по адресу: г. Воронеж, улица 25-го Октября, дом 45, комната 507, предварительно согласовав визит по телефону 8 (473) 255-42-81. Внимание! Пересылать конкурсные работы по данному адресу почтой не надо!

За дополнительной информацией можно обращаться по телефону 8 (473) 259-45-49 или e-mail: zapovednik-vrnru@yandex.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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