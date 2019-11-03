2019-11-03T13:01:35+03:00
Общество

Директора воронежской УК оштрафовали на 50 тысяч за двойные квитанции

Компания проигнорировала решение жильцов о смене УК
Елена ФЕДЯШЕВА
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Двойные платежки приходили в течение двух месяцевДвойные платежки приходили в течение двух месяцевФото: из архива «КП»
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Жители многоквартирного дома №2а по улице Путиловской в октябре обнаружили в своих почтовых ящиках квитанции сразу от двух УК. Незадолго до этого собственники квартир на общем собрании приняли решение отказаться от услуг УК Советского района и передать свой дом в управление ООО «Ветеран». Однако прежняя УК продолжала выставлять счета в октябре и ноябре 2019 года. Жители обратились за помощью в государственную жилищную инспекцию Воронежской области.

- Отметим, жилищным законодательством недвусмысленно установлено, что с даты исключения сведений о многоквартирном доме из реестра лицензий лицензиат не вправе осуществлять деятельность по управлению таким многоквартирным домом, в том числе начислять и взимать плату за жилое помещение и коммунальные услуги, выставлять платежные документы потребителям. Нарушение этого требования относится к грубым нарушениям лицензионных требований, - рассказали в ГЖИ Воронежской области.

Инспектор провел проверку и составил на УК Советского района протокол об административном правонарушении. Материалы направили в суд для рения вопроса привлечения к ответственности должностного лица.

Представитель УК в суде пытался отрицать принадлежность компании указанных в платежках счетов. Однако мировой судья запросил сведения у банка, который ответил, что указанные реквизиты принадлежат УК Советского района. Директору АО «УК Советского района» назначили административный штраф в размере 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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