2019-11-03T12:38:18+03:00
Происшествия

Воронежец напал с ножом на родную мать

Женщину госпитализировали с ранением в живот
Елена ФЕДЯШЕВА
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Подозреваемого заключили под стражуПодозреваемого заключили под стражуФото: из архива «КП»
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Накануне врачи доставили в больницу с улицы Космонавтов 52-летнюю женщину с ножевым ранением в живот. Медики сразу сообщили о ЧП в дежурную часть полиции. Оперативники приступили к поискам преступника. Выехав на место, полицейские выяснили, что пострадавшую госпитализировали из одной из квартир. Женщина и ее сын в тот день совместно распивали спиртные напитки. Между матерью и ее 33-летним сыном возникла ссора. Мужчина схватился за нож и несколько раз ударил им мать.

Подозреваемого задержали, он признался в совершении преступления, объяснив свои действия влиянием алкоголя.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», орудие преступления изъяли для экспертизы. Мужчине грозит до десяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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