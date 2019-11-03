2019-11-03T11:45:13+03:00
Происшествия

Мошенники списали со счета воронежской пенсионерки 300 тысяч

Женщина сообщила злоумышленникам персональные данные
Елена ФЕДЯШЕВА
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Мошенники используют отработанные схемы обманаМошенники используют отработанные схемы обманаФото: из архива «КП»
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Еще три жителя Воронежской области поверили мошенникам и поплатились за это сбережениями. За минувшие сутки с их счетов пропали 330 тысяч рублей.

Больше всех пострадала 72-летняя женщина. Ей позвонил мужчина, назвавшийся сотрудником банка. Он рассказал, что неизвестные пытаются снять средства с ее кредитной карты. Для «защиты счета» требовалось сообщить собеседники персональные данные. Что пенсионерка и сделала. В итоге с ее счета мошенники списали около 300 тысяч рублей.

Полицейские возбудили уголовные дела по всем фактам и ищут злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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