Мошенники списали со счета воронежской пенсионерки 300 тысяч
Женщина сообщила злоумышленникам персональные данные
Мошенники используют отработанные схемы обманаФото: из архива «КП»
Изменить размер текста:
Еще три жителя Воронежской области поверили мошенникам и поплатились за это сбережениями. За минувшие сутки с их счетов пропали 330 тысяч рублей.
Больше всех пострадала 72-летняя женщина. Ей позвонил мужчина, назвавшийся сотрудником банка. Он рассказал, что неизвестные пытаются снять средства с ее кредитной карты. Для «защиты счета» требовалось сообщить собеседники персональные данные. Что пенсионерка и сделала. В итоге с ее счета мошенники списали около 300 тысяч рублей.
Полицейские возбудили уголовные дела по всем фактам и ищут злоумышленников.
ИСТОЧНИК KP.RU