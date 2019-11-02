15-летнего парня из Воронежской области наградили медалью «За мужество в спасении»

СЕГОДНЯ 21:47 2019-11-02T21:47:06+03:00

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В Совете Федерации в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои» состоялась торжественная церемония награждения детей и подростков, проявивших личное мужество в экстремальных ситуациях.

Так, 15-летнего Тимофея Савинкова из Воронежской области наградили за спасение тонущего товарища. Юному герою вручили медаль Российского союза спасателей «За мужество в спасении» и благодарность директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, а также подарки от Совета Федерации и Росгвардии.

Напомним, 3 июня на пляже «Русалка», расположенном на реке Толучеевка, вблизи поселка Пригородный Калачеевского района купались двое школьников. Один из подростков, Никита Дереглазов стал уходить под воду.

- Тимофей Савинков подумал, что друг с ним играется и пытается под него поднырнуть. Однако, когда тот не вынырнул, Тимофей не испугался, не растерялся, а стал активно искать друга под водой. Тимофей нашел товарища на самом дне и, схватив его за волосы, поднял на поверхность водоема, доплыл с ним до берега и вытащил товарища из реки, - рассказывали в пресс-службе управления Росгвардии по Воронежской области.

Мальчик быстро догадался перевернул пострадавшего товарища на бок и как мог попытался избавить его от воды. Через некоторое время тонувший подросток смог дышать. К слову, Тимофей Савинков готовится к поступлению в институт МВД России.

Родители, к слову, рассказали организаторам церемонии, что такая отвага могла перейти к Тимофею от его отца, который в прошлом также спас тонущего односельчанина.

ИСТОЧНИК KP.RU