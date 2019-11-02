У пролетавшего над Воронежем пассажирского самолета треснуло стекло

СЕГОДНЯ 20:12 2019-11-02T20:12:26+03:00

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Ночью 2 ноября летевший в Баку авиалайнер вернулся в Москву. Такое решение было принято из-за трещины в лобовом стекле. Самолет «Азербайджанских авиалиний» должен был довезти пассажиров из столицы России в Баку.

- Когда самолет пролетал над Воронежем, пилот заметил в лобовом стекле трещину. Было принято решение вернуться в аэропорт вылета. Борт пассажирам заменили и они приземлились в Баку, - передает РБК комментарий пресс-службы аэропорта Внуково.

ИСТОЧНИК KP.RU