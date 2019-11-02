Каждому второму родителю не нравится, чем кормят его ребенка в школьной столовой
Не так давно мы рассказывали, что школьная еда в Воронежской области не соответствовала гигиеническим нормам. Кроме того, после проверок питания в учебных заведениях возбудили больше 200 дел. В связи с этим мы совместно с социологической службой «Ваше мнение!» решили узнать именно у родителей местных учеников, довольны ли они и их дети школьным питанием?
Так, оказалось, что только 33% опрошенных полностью все устраивает. В то же время 20% предпочитают, чтобы их дети питались где-либо в другом месте, либо они и вовсе дают ребенку еду с собой.
Исключительно на цену пожаловались лишь 4% воронежцев. Если бы еда стоила немного меньше, они были бы всему рады. Другие 11% респондентов наоборот стоимость вполне устраивает, другое дело - качество - от него они, мягко говоря, не в восторге. Хотя есть и еще 27% родителей, которых не устраивает ни то, что дают их детям в школьных столовых, ни то, сколько за это просят денег. Остальные участники опроса затруднились ответить на вопрос.
ИСТОЧНИК KP.RU