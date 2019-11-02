Жительница Воронежа по «стандартной схеме» потеряла 102 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 15:46 2019-11-02T15:46:38+03:00

Казалось бы, мы так часто предупреждаем вас о мошенниках. Но все равно находятся люди, которые попадаются на самые простые трюки Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Она попалась на мошенничестве, о котором мы не раз вас предупреждали

Изменить размер текста: A A

41-летней жительнице Воронеже на телефон позвонил незнакомец и, представившись сотрудником банка, сообщил, что с ее счета мошенники пытались снять деньги. Под предлогом идентификации клиента он попросил сообщить ему персональные данные. Как только настоящий мошенник получил от женщины необходимую конфиденциальную информацию, то тут же с расчетного счета списал 102 тысячи рублей.

Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Полицейские в очередной раз призывают жителей региона быть бдительными, не сообщать свои личные данные, защитные коды от банковских карт, конфиденциальный пароль для доступа в личный кабинет неизвестным людям, в том числе сотрудникам финансовых учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU