Жительница Воронежа по «стандартной схеме» потеряла 102 тысячи рублей
41-летней жительнице Воронеже на телефон позвонил незнакомец и, представившись сотрудником банка, сообщил, что с ее счета мошенники пытались снять деньги. Под предлогом идентификации клиента он попросил сообщить ему персональные данные. Как только настоящий мошенник получил от женщины необходимую конфиденциальную информацию, то тут же с расчетного счета списал 102 тысячи рублей.
Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
Полицейские в очередной раз призывают жителей региона быть бдительными, не сообщать свои личные данные, защитные коды от банковских карт, конфиденциальный пароль для доступа в личный кабинет неизвестным людям, в том числе сотрудникам финансовых учреждений.
ИСТОЧНИК KP.RU