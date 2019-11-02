2019-11-02T14:20:24+03:00
Происшествия

Очередной водитель грузовика протаранил Каменный мост в Воронеже

А ведь сооружение только-только восстановили после подобного происшествия
Олег ИВАНОВ
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Очередная жертва Каменного мостаОчередная жертва Каменного мостаФото: СОЦСЕТИ
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Воронежцы рассказали об очередном ДТП, произошедшим под Каменным мостом. И на этот раз лишний «рост» помешал проехать грузовику. Он зацепился углом прицепа. В итоге водитель и свою машину повредил, и мосту ущерб причинил. Аварий, которая уже не удивляет местных жителей, случилась 1 ноября примерно в 16.00. Горожане уже предлагают перед сооружением разместить знак, скольких водителей сгубила вера в компактность их автомобилей.

Напомним, в середине сентября объект культурного наследия повредил «Камаз». Грузовик застрял в арке из-за того, что его водитель не учел ограничения высоты. После этого руководство управы Центрального района провело встречу с владельцем грузового автомобиля. Было принято решение о восстановлении арки за счет виновника аварии. Похоже, вскоре мост вновь придется ремонтировать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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