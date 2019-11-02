2019-11-02T10:01:21+03:00
Общество

В Воронеже хуже всего развиты социально-досуговая инфраструктура и озелененные пространства

К такому выводу пришли федеральные эксперты
Олег ИВАНОВ
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Воронежу еще есть куда развыватьсяВоронежу еще есть куда развыватьсяФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Минстрой России совместно с ДОМ.РФ и КБ Стрелка представили Индекс качества городской среды. Это оценка 1114 российских городов на основе данных 2018 года. Индекс должен стать руководством к действию, которое четко подсвечивает, какими территориями и какими проблемами в городе необходимо заниматься.

- Каждый из индикаторов оценивался по десятибалльной шкале. Значения суммировались и составили итоговый индекс качества городской среды. Таким образом, города могли набрать максимум 360 баллов. Соответственно, в городах, набравших от 180 и выше баллов, городская среда считается благоприятной, - рассказал министр строительства и жилищно-коммунального комплекса России Владимир Якушев.

Так, какова же ситуация в Воронеже? Больше всего наш город набрал баллов в категории «Жилье и прилегающие пространства» - 39. Также позитивно оценили общегородское пространство - 37 баллов.

По остальным критериям набрано меньше половины от максимального количества баллов. Например, за «Общественно-деловую инфраструктуру и прилегающие пространства» - 26. За «Улично-дорожную сеть» - 20.

Хуже всего обстоят дела с «Озелененными пространствами» - наш город заработал только 18 баллов. И с «Социально-досуговой инфраструктурой и прилегающими пространствами» - только 14.

Всего 154 балла из возможных 360. Плохо ли это? Хотя создатели говорят, что их индекс не рейтинг, но мы все же можем сравнить Воронеж с другими крупнейшими городами с населением больше миллиона человек.

Хуже всего «выступил» Омск - у него суммарно 104 балла. Не далеко ушел и Волгоград - 116. Чуть-чуть уступает нам Пермь - 153 балла. Остальные нам обогнали. Лидер - Москва (276).

Отметим, что всего в Воронежской области оценку прошли 15 городов. Наивысшую оценку получили Павловск (196) и Россошь (186). Хуже всего дела обстоят в Новохоперске (129) и Эртиле (131). Подробнее с данными можно ознакомиться на сайте индекс-городов.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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