2019-11-02T09:02:40+03:00
Общество

После первого снега в Воронеже начали обрабатывать дороги пескосоляной смесью

Особое внимание было уделено опасным участкам
Олег ИВАНОВ
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Первый снег на улицах городаПервый снег на улицах городаФото: предоставлено мэрией Воронежа.
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2 ноября в Воронеже не только устоялась минусовая температура, но и выпал первый снег в этом сезоне. В пресс-службе мэрии сообщили, что в связи с небольшим выпадением снега этой ночью произвели локальную обработку улично-дорожной сети пескосоляной смесью на особо опасных местах - это спуски, подъемы, мосты путепроводы.

- Администрация Воронежа призывает водителей быть предельно внимательными, не допускать рискованной езды, резких маневров, разговоров и торможений. Ведь именно от водителей, в первую очередь, зависит безопасность на дорогах, - отмечают в мэрии.

Не забудьте «переобуться»: тем, кто затянул с этой процедурой, лучше не рисковать лишний раз, ведь дорога сейчас все равно уже не позволяет сохранять должное сцепление на летней резине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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