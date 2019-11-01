Житель Воронежской области заплатит штраф за скандал на автостанции

СЕГОДНЯ 19:11 2019-11-01T19:11:26+03:00

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Аннинский райсуд вынес приговор местному жителю за мелкое хулиганство. Мужчина заплатит две тысячи рублей в казну государства за устроенный на автостанции скандал. Об этом сообщили в пресс-службе суда в пятницу, 1 ноября.

Выяснилось, что 29 октября пьяный житель пришел на автостанцию и не смог договориться о покупке билета с диспетчером. Тогда мужчина устроил скандал. Он нецензурно выражался в адрес женщины, шатался и слабо ориентировался на местности. Его задержали правоохранители.

В отделе полиции вел себя агрессивно, кричал, угрожал неприятностями по службе, выражался грубой нецензурной бранью, на неоднократные требования сотрудников прекратить свои хулиганские действия не реагировал. На него составили протокол об административном нарушении по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Суд признал мужчину виновным и приговорил к штрафу.

ИСТОЧНИК KP.RU