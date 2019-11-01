2019-11-01T18:39:04+03:00
Происшествия

В Воронежской области мужчина через окно похитил 23 тысячи рублей у знакомого

Домушника задержали сотрудники полиции
Юлия ДИДЕНКО
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Украденные деньги местный житель успел потратить.Украденные деньги местный житель успел потратить.Фото: Юлия ДИДЕНКО
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В Терновском районе Воронежской области поймали мужчину, который вытащил из дома знакомого 23 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в пятницу, 1 ноября.

Так, 36-летний житель села Александровка обратился в полицию с заявлением об ограблении. Он рассказал, что ночью в его доме на улице Ленинской разбили окно и похитили деньги.

Через некоторое время правоохранители установили грабителя. Им оказался 29-летний житель того же села. Его задержали по месту прописки. В отделе полиции мужчина пояснил, что был знаком с хозяином дома и знал, что у него есть деньги, поэтому решил их украсть. Сумму сельчанин успел потратить.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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