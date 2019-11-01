В Воронеже поймали карманника, похитившего у пенсионерки кошелек

СЕГОДНЯ 18:03 2019-11-01T18:03:58+03:00

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В Воронеже задержали карманника, который в автобусе похитил кошелек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в пятницу, 1 ноября.

Так, накануне сотрудники полиции выяснили, что по пути следования маршрутного автобуса от остановки «Политехнический институт» до остановки «Механический завод» мужчина вытащил из сумки 67-летней женщины кошелек, в котором было полторы тысячи рублей.

При выходе из автобуса его задержали оперативники и доставили в отдел полиции. Ранее судимый за аналогичные преступления 43-летний местный житель признал вину. Похищенное у него забрали.

В настоящее время на мужчину возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.158 УК РФ «Кража». Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы. Устанавливается причастность к другим аналогичным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU