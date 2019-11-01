В Воронежской области прокуратура не допустила отключения отопления из-за долга коммунальщиков

СЕГОДНЯ 17:13 2019-11-01T17:13:34+03:00

Теперь В Новоусманском районе подача газа на котельные осуществляется в штатном режиме

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Воронежской области не допустила срыва отопительного сезона из-за крупной задолженности коммунальной организации за энергоресурсы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 1 ноября.

Выяснилось, что между МООО «Новоусманское коммунальное хозяйство» и ООО «Газпром-межрегионгаз Воронеж» заключены договоры поставки газа на котельные, обслуживаемые коммунальной организацией. Однако коммунальщики не платили за услуги. В итоге задолжали предприятию больше 8,7 млн. рублей.

При этом организация даже не пыталась погасить долг в полном объеме. Если бы так продолжалось и дальше, то могли возникнуть перебои в поставках газа на котельные. А значит пострадали бы местные жители.

Тогда прокуратура внесла представление директору МООО «НКХ» об устранении нарушений закона. Коммунальщики оплатили долг. Теперь подача газа на котельные осуществляется в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU