2019-11-01T17:04:02+03:00
Общество

В Воронеже в комплексе «Песчаный лог» пересадили погибшие деревья

Работы завершились 1 ноября
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: предоставлено пресс-службой мэрии Воронежа.Фото: предоставлено пресс-службой мэрии Воронежа.
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В Воронеже на территории комплекса «Песчаный лог» высадили погибшие деревья. Работы завершили в пятницу, 1 ноября.

Деревья сажали в рамках экологического проекта Дерево памяти», цель которого – не только озеленение мемориального объекта, увековечившего память погибших в годы Великой Отечественной войны, но, как ни странно, и его защита от экстремалов.

Руководитель оорганизации «Центр экологической политики» Надежда Стороженко рассказала, что территория мемориала сегодня часто используется молодыми людьми для спортивных развлечений – например, катания на квадроциклах.

– Я стала свидетелем этого в конце марта, это меня очень возмутило, потому что рядом стоит стела, на которой есть слова: «Склоните в скорби головы свои». И рядом развлекаются любители экстрима. Я потеряла покой после этого. Невозможно наблюдать элементы варварства на месте массового расстрела сотен людей, среди которых были дети. Очень быстро придумала проект «Дерево памяти» и уже откликнулись представители бизнес-сообщества, – отметила Стороженко.

Теперь на территории комплекса появилась дубовая аллея из 452 саженцев – по числу погибших в этом месте человек. Остальные деревья – более тысячи саженцев робинии ложноакациевой – позволят укрепить склоны мемориального комплекса. Озеленение по замыслу организаторов не только станет символичным, но и будет препятствовать экстремальным развлечениям на склонах.

Первые саженцы высадили 9 апреля. Они стали символами страшной трагедии этого места. Напомним, что мемориальный комплекс был создан в 1975 году на месте расстрела 452 человек, среди которых было 35 детей. В конце августа 1942 года оккупанты зверски уничтожили сотни мирных жителей, пострадавших от бомбардировок и артобстрела во время боев за Воронеж. По некоторым данным среди погибших могли быть и раненые советские военнопленные. Все они находились в госпитале для гражданского населения, оборудованном в здании школы № 29 (в настоящее время средняя школа № 12) по улице 20-летия Октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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